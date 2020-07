Torino-Roma, buone notizie per Fonseca. Non c’è tempo per riposare perché in settimana si deve giocare la penultima giornata di serie A. Per l’allenatore è tempo di nuove scelte.

I giallorossi hanno messo una seria ipoteca sul quinto posto dopo aver battuto la Fiorentina. Un successo che gli ha consentito di volare a +4 sul Milan quando ormai mancano solo 180 minuti da giocare. Il traguardo però deve essere ancora tagliato e dunque contro il Torino bisognerà vincere. Quali saranno le scelte di formazione di Fonseca?

Torino-Roma, per Fonseca tre pedine in più

Se da un lato il tecnico portoghese dovrà sicuramente rinunciare al centrocampista Pellegrini, ieri operato al naso, dall’altro potrà contare su tre elementi che sono rimasti fuori nell’ultimo match vinto contro la Fiorentina. Come scrive infatti il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora “Roger Ibanez è tornato ad allenarsi in gruppo. Recuperati anche Under e Santon. Ancora lavoro individuale per Mirante”. Quindi per la prossima partita di campionato contro il Torino tutti e tre i giocatori dovrebbero rientrare nell’elenco dei convocati. Sembra difficile però pensare che uno di loro possa essere utilizzato dal primo minuto.

