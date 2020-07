Il calciomercato della Roma in entrata sarà incentrato su alcune trattative importanti, una di queste è la ricerca di un difensore centrale di esperienza.

La vicenda Smalling non sembra facile da sbloccare. Il Manchester United fa muro sulla cifra, non intende scendere sotto i venti milioni di euro. E non pare intenzionato nemmeno a prolungare il prestito del difensore per l’Europa League.



Calciomercato Roma, l’offerta per Vertonghen

E allora, visto che la vicenda Smalling non si sblocca, ecco la mossa della società giallorossa. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti ci sarebbe stata una accelerata nella trattativa per Vertonghen. Il giocatore 33enne si è appena liberato dal Tottenham e dunque si può prendere a parametro zero- Una ghiotta occasione di calciomercato per molti club europei.

Il belga infatti può essere utilizzato sia da centrale mancino che da terzino e ha grande esperienza anche a livello internazionale. La Roma sarebbe pronta per lui a replicare l’offerta fatta a Pedro, ovvero un biennale con opzione per il terzo anno, con un ingaggio sui tre milioni di euro. La palla ora è nelle mani del calciatore, che dovrà valutare tutte le offerte arrivategli prima di fare una scelta. Il quotidiano sportivo sottolinea comunque come un eventuale arrivo di Vertonghen non precluderebbe la conferma di Smalling.

