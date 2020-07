Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: altro affare col Manchester United

Calciomercato Roma, secondo la versione online del Daily Mail ci sarebbero anche i giallorossi tra i club in corsa per l’acquisto del centrocampista del Manchester United Jesse Lingard.

Non solo la questione Smalling anima i contatti tra la Roma e il Manchester United in queste settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano inglese Daily Mail, i giallorossi sarebbero infatti tra le pretendenti all’acquisto del centrocampista offensivo Jesse Lingard.

I “Red Devils” avrebbero deciso di mettere il calciatore in vendita perché non rientrerebbe più nei piani del tecnico Solskjaer che già nell’ultima stagione lo ha utilizzato in maniera limitata soprattutto dopo l’arrivo di Bruno Fernandes.

Il 27enne nazionale inglese, ha ancora un altro anno di contratto con il Manchester e la sua intenzione sarebbe quella di restare ad “Old Trafford”, mentre la dirigenza sembra avere piani totalmente differenti e in disaccordo con la volontà del giocatore.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Lingard

Una cosa è certa, se Lingard dovesse finire sul mercato le pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni non mancherebbero. Sempre secondo il Daily Mail, oltre alla Roma sulle tracce del centrocampista ci sarebbero già il Newcastle e anche i tedeschi del Borussia Mönchengladbach avversari dei giallorossi in questa edizione di Europa League.

In particolare ad essere favorita per l’acquisto di Lingard sarebbe la società inglese. La Roma dal canto suo, prima di fare qualunque mossa di mercato dovrà iniziare a vendere qualcuno per cercare di risanare il bilancio sempre in rosso.

Appare improbabile allo stato attuale che i giallorossi possano inserirsi in una eventuale asta non solo per Lingard, ma anche per qualsiasi altro calciatore. Le recenti difficoltà nella trattativa per trattenere Chris Smalling nella Capitale, non hanno fatto altro che confermare quanto il prossimo calciomercato sarà all’insegna dell’austerity.

