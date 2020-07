Calciomercato Roma, la posizione di Schick è chiara

Uno dei nodi più importanti del calciomercato Roma nelle prossime settimane sarà la cessione di Patrik Schick, attaccante che i giallorossi hanno prestato al Lipsia.

In Germania il giocatore ha finalmente ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Tanti gol e tante belle giocate che hanno convinto Nagelsmann del suo valore. La Roma però ancora non ha trovato un accordo con il Lipsia, che non intende spendere i 25 milioni di euro richiesti dal giocatore. Che però ha preso una posizione importante legata al suo futuro.



Calciomercato Roma, le parole di Schick

“Ho ancora due anni di contratto con la Roma, quindi so quello che potrebbe essere il mio futuro dopo questa esperienza in Champions League. Se il Lipsia dovesse trovare una soluzione, potrei restare qui” ha detto l’attaccante della Repubblica Ceca. “Ma non è una decisione che devo prendere io. Quest’anno sarà anche tutto più complicato a causa della strana finestra di mercato” sottolinea Schick intervistato dalla Bild.

Che però ha una idea ben chiara su quello che vorrebbe poter fare nella prossima stagione. “Vorrei restare al Lipsia, qui abbiamo giocato un’ottima stagione e credo nella filosofia di gioco del mister. Mi piace il suo calcio. Penso che abbiamo le qualità per giocarci il titolo e non dobbiamo dimenticarci che saremo protagonisti pure in Champions League” conclude il ceco.

