Calciomercato Roma, presto l’ufficialità del nuovo acquisto

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Il Romanista, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto per quanto riguarda l’attaccante spagnolo Pedro

La Roma e Pedro, un matrimonio già in programma da diverso tempo è che ora attende solo di essere ufficializzato. La conferma dell’acquisto dell’attaccante spagnolo svincolato dal Chelsea è ormai nell’aria e secondo quanto riportato da Il Romanista, potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

I giallorossi, come si sa, per questioni di bilancio sono costretti a vendere calciatori e a cercare affari possibilmente a poco prezzo e il profilo di Pedro rientra perfettamente in questa categoria.

Il calciatore ha compiuto ieri 33 anni e vanta un’esperienza internazionale di altissimo livello, maturata con le maglie del Barcellona e dei “blues”.

Il suo arrivo alla corte di Fonseca permetterà di rinforzare una squadra che sulle proprie fasce dirà addio probabilmente a Cengiz Under e Patrick Kluivert, in cima alla lista dei giocatori cedibili per risanare il bilancio.

Calciomercato Roma, gli altri movimenti in uscita

La lista dei possibili partenti non è composta solo dai nomi del calciatore turco e di quello olandese. Più di un tesserato è in odore di cambiare maglia e le trattative proseguono in queste settimane.

L’argentino Diego Perotti sta valutando un’offerta ricevuta recentemente da parte del club arabo dell’Al Shabab. Si tratta di un ingaggio triennale da due milioni e mezzo netti a stagione, una proposta sicuramente vantaggiosa per il “Monito”.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Sulle sue tracce da qualche settimana ci sono Atalanta, Fiorentina e Valencia, ma ancora nessuna offerta ufficiale sembra essere pervenuta dalle parti di Trigoria.

Gli altri calciatori per i quali si sta cercando una sistemazione sono il portiere Olsen, probabile il suo approdo in Premier League, il terzino Karsdorp, e il trequartista Javier Pastore.

In particolare la vendita di quest’ultimo andrebbe a sgravare la società da un ingaggio elevato e porterebbe una boccata d’ossigeno nelle casse giallorosse.

