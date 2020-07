Calciomercato Roma, su Smalling doppia insidia italiana

Calciomercato Roma, la vicenda legata a Smalling non si risolve. E adesso per i giallorossi c’è anche una doppia insidia italiana.

Sono ormai mesi che va avanti la trattativa tra il club giallorosso e il Manchester United per decidere il futuro di Chris Smalling. Il difensore inglese è un perno della squadra di Fonseca, ha fatto intuire che la sua volontà è quella di rimanere nella capitale. Ma lo United non fa sconti, pretende almeno venti milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. La Roma non andrebbe oltre i 14 invece. Gli inglesi attendono nuovi acquirenti e nel frattempo non paiono nemmeno disposti a prolungare il prestito del calciatore per l’Europa League.



Calciomercato Roma, Inter e Juventus su Smalling

Visto il protrarsi della fase di stallo, non è da escludere che ci siano altri club pronti a soddisfare le richieste del Manchester United. Anzi, secondo Sky Sport, l’insidia più grande per la società giallorossa arriverebbe da altre due squadre italiane. Anche Inter e Juventus infatti sarebbero interessate al centrale inglese e sono pronte a piazzare un’offerta in vista della prossima stagione.

