Calciomercato Roma, Under-Napoli: c’è l’intesa sul prezzo

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero già trovato un’intesa con il Napoli per il prezzo del trasferimento di Cengiz Under ai partenopei.

La necessità di risanare il più possibile il bilancio in rosso, ha costretto la Roma a dover stilare una lista dei calciatori da sacrificare e già da qualche settimana circolano voci su una probabile cessione di Cengiz Under.

Uno dei club più interessati all’attaccante turco è senz’altro il Napoli che si trova a dover sostituire Callejon il quale non ha rinnovato il proprio contratto e lascerà gli azzurri al termine della stagione in corso.

L’acquisto di Under a questo punto sarebbe gradito al tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso desideroso di avere a disposizione una squadra che possa competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa.

LEGGI ANCHE >>> Europa League, Siviglia senza pace: c’è un positivo al Coronavirus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, secca accelerata su Vertonghen: c’è l’offerta

Calciomercato Roma, Under può partire per 30 milioni.

La trattativa va avanti già da un po’ di tempo grazie alla mediazione del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che non ha mai nascosto il suo particolare apprezzamento nei confronti di Under.

Un’intesa di massima tra i due club sarebbe stata già trovata. Secondo quanto riportato da Il Romanista infatti, giallorossi e partenopei avrebbero trovato l’accordo per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Anche i rappresentanti dell’attaccante turco avrebbero un’intesa con il Napoli per l’eventuale ingaggio che il calciatore andrebbe a percepire se dovesse trasferirsi sotto al Vesuvio.

Nel frattempo, sempre secondo Il Romanista, Franco Baldini sta cercando altri acquirenti in terra estera per Under. Una mossa preventiva e utile soprattutto se dovesse arrivare qualche offerta superiore al prezzo che il Napoli garantisce in caso di acquisto del calciatore.

Baldini inoltre continua a lavorare insieme a Mino Raiola, per trovare una sistemazione a Justin Kluivert, altro giocatore in cima alla lista dei partenti.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!