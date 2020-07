Roma, la nuova divisa da trasferta debutterà contro il Torino

Roma, è stata presentata attraverso il sito ufficiale la nuova divisa da trasferta pronta a debuttare stasera nella sfida contro il Torino

Dopo la presentazione e l’utilizzo nel match interno di domenica scorsa contro la Fiorentina della prima maglia per la stagione 2020/2021, la Roma ha presentato anche la seconda divisa della prossima stagione.

La tenuta da trasferta è composta da una maglia color avorio con colletto giallo-rosso, inserti rossi su maniche e fianchi e con il ritorno del lupetto di Piero Gratton.

Per quanto riguarda i pantaloncini, sono rossi con il lupetto color avorio. La divisa è già in vendita presso i Roma Store ed è acquistabile anche online e verrà utilizzata già stasera nella sfida contro il Torino.

Nel frattempo la società si sta guardando intorno per scegliere un nuovo sponsor tecnico, visto il divorzio dalla Nike al termine della prossima stagione. Nelle scorse settimane si è parlato di approcci con i marchi Adidas, Under Armour e New Balance.

As Roma, il comunicato del club sulla nuova divisa da trasferta

Questo il comunicato del club sulla nuova divisa da trasferta:

“La maglia da trasferta dell’AS Roma per il 2020-21 si presenta in una tonalità di avorio che evoca i colori che si possono ammirare nei numerosi monumenti della Capitale.

L’elegante colletto a polo rosso scuro presenta un bordino giallorosso ed è chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un’epoca d’oro per il Club.

Il rosso scuro è utilizzato anche sui bordi delle maniche e lungo i fianchi.

Sul petto c’è il Lupetto, stemma geniale e senza tempo ideato da Piero Gratton, che fece la sua comparsa sulle maglie della Roma nel 1978 e che su questa maglia è nero e libero dalla classica cornice circolare giallorossa.

“Tutti ricordano lo stile delle maglie da trasferta dei primi Anni 80 con il colletto giallorosso”, ha affermato Lorenzo Pellegrini. “È possibile vederne l’influenza nel design di questa nuova divisa che penso sarà molto apprezzata dai tifosi”.

I pantaloncini del nuovo kit sono di colore rosso scuro. Il Lupetto sulla coscia destra è bianco, altro forte richiamo agli Anni 80.

Completano il look i calzettoni che riprendono il colore della maglia con il risvolto che richiama le tonalità di rosso e di giallo presenti nel colletto”

