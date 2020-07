Torino-Roma, segna Dzeko: ora il bosniaco vede il podio

Torino-Roma, il gol del pareggio è di Edin Dzeko. Per il bosniaco un altro passo nella speciale classifica dei bomber giallorossi nella storia del club.

Il centravanti di Sarajevo è stato autore del gol del momentaneo 1-1 nella sfida tra i granata e i giallorossi di Paulo Fonseca. Per Dzeko la rete realizzata è stata la numero 106 nella sua permanenza nella capitale. Un numero davvero molto alto in considerazione del fatto che per lui questa è “solo” la quinta stagione in giallorosso.



LEGGI ANCHE –>Serie A, prossima stagione a rischio: le parole di Gravina

Roma, Dzeko ha agganciato Volk

A quota 106 dunque Dzeko per il momento ha agganciato Rodolfo Volk al posto numero quattro della speciale classifica dei marcatori della storia della Roma. E adesso il bosniaco vede il podio, perché Amadei è a quota 111. Difficile raggiungere Pruzzo a quota 138, impossibile invece arrivare a Totti. L’ex numero 10 ha infatti segnato con la maglia della Roma la bellezza di 307 reti.

⚡️ Con questo gol @EdDzeko raggiunge una leggenda al 4° posto tra i migliori marcatori giallorossi d sempre: Rodolfo Volk 👏 Congratulazioni Edin!#TorinoRoma pic.twitter.com/jtDzvwgazM — AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!