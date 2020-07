Roma, Zaniolo

Zaniolo è sempre più argomento di discussione per molti. Il talento della Roma è finito nel mirino della critica per una sua uscita pubblica e per un video che ha fatto il giro dei social.

Il giocatore, dopo la vittoria sulla Fiorentina, ha trascorso una serata con la fidanzata e altri amici in un noto locale romano. In questo video amatoriale lo si vede fumare una sigaretta e senza la mascherina protettiva, oggetto indispensabile in questo periodo di rischio Covid. E il web si è spaccato, tra chi ha sottolineato il gesto poco professionale del calciatore e chi lo ha difeso. Pensando al diritto di un ragazzo di poco più di vent’anni di vivere il suo tempo libero come meglio crede. E che nell’ultimo periodo è sempre più sotto i riflettori anche quando non è protagonista con la maglia della Roma.



Roma, per Zaniolo nessun provvedimento

Come riporta Il Corriere dello Sport, il calciatore è stato “interrogato” dalla dirigenza giallorossa, dichiarando di non essere un fumatore incallito ma di aver solo “assaggiato” la sigaretta della fidanzata. E riguardo la mascherina, difficile dar torto al numero 22 sul fatto che nei locali all’aperto difficilmente viene utilizzato. La Roma – sottolinea il quotidiano – non ha intenzione di prendere alcun provvedimento disciplinare ma lascerà che il tempo faccia la sua parte e lascerà decantare l’episodio. Nello stesso tempo il club avrebbe ovviamente raccomandato a Zaniolo grande attenzione nei suoi comportamenti in luogo pubblico, visto il clamore mediatico che inevitabilmente segue ogni suo gesto.

