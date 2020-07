Torino-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Torino-Roma, match valido per la 37esima giornata di serie A. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

E’ una sfida di fondamentale importanza quella che attende oggi la Roma di Paulo Fonseca, che vincendo sul campo dei granata sarebbe sicura di ottenere il quinto posto. Che vorrebbe dire Europa League diretta senza passare dagli insidiosi preliminari. Di contro c’è un Torino che non ha niente da chiedere più al torneo ma che non vorrà fare la vittima sacrificale.



Confermate le scelte della vigilia di Fonseca. Che dietro conferma il blocco visto nelle ultime uscite, con Bruno Peres e Spinazzola ancora esterni. A centrocampo Diawara giocherà in coppia con Cristante. Dunque a sorpresa non ci sarà Veretout nell’undici titolare. Con Pellegrini infortunato, la scelta del tecnico sulla trequartiè caduta su Carles Perez. Lo spagnolo giocherà con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. In panchina Zaniolo, destinato però a subentrare.

Torino-Roma formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

