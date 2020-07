Torino-Roma, le probabili formazioni: Fonseca ha un dubbio per quanto riguarda la trequarti, visto che c’è da sostituire Pellegrini.

Quella che si gioca questa sera è una partita molto importante per la formazione giallorossa. Vincendo infatti la Roma sarebbe matematicamemente certa di arrivare al quinto posto e dunque di giocare la prossima Europa League senza passare dai preliminari. Di fronte ci sarà un Torino che ha conquistato la sofferta salvezza in quest’anno tribolato e che proverà a chiudere nel migliore dei modi nel suo impianto. Portare a casa i tre punti è l’obiettivo della squadra di Fonseca, ma non sarà affatto semplice riuscirci.



LEGGI ANCHE –>Serie A, prossima stagione a rischio: le parole di Gravina

Per quanto riguarda il Torino, mister Longo sembra avere davvero pochi dubbi. In difesa Lyanco e Izzo si giocano una maglia, mentre il tecnico in avanti si affiderà a Zaza e Belotti. Anche Fonseca in conferenza stampa ha rivelato che per la sua formazione ha solo un dubbio da sciogliere. Ed è quello legato al trequartista. Carles Perez dovrebbe giocare dal primo minuto insieme a Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

Zaniolo dovrebbe partire ancora dalla panchina. A centrocampo ballottaggio tra Diawara e Cristante. Inizia ad esserci un po’ di stanchezza e dunque non si escludono novità in extremis.

Torino-Roma, le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LEGGI ANCHE —>Roma, infortunio Pellegrini: le condizioni del centrocampista

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!