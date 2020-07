Torino-Roma: Mancini ammonito, salta la Juventus

Torino-Roma, nel finale del primo tempo è stato ammonito Mancini. Che di fatto oggi concluderà il suo campionato in giallorosso.

Al minuto numero 38 l’arbitro Piccinini ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo del difensore della squadra giallorossa per un fallo. Decisione che è apparsa giusta. Una ammonizione pesante per il calciatore ex Atalanta che non potrà giocare la ultima partita del torneo in programma sabato contro la Juventus.

Roma, Mancini sarà squalificato

Il difensore infatti era diffidato e con il giallo rimediato sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo. Niente Juventus per lui e dunque campionato finito. Al suo posto Fonseca potrebbe rilanciare Ibanez, appena rientrato dopo un infortunio.

