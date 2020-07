Torino-Roma, Mkhitaryan: “Siamo venuti qui per vincere”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Torino-Roma il commento è affidato alle parole del trequartista armeno Mkhitayran.

Il trequartista armeno anche oggi sarà titolare nell’undici di Paulo Fonseca che affronterà i granata di mister Longo. Un match nel quale i giallorossi andranno a caccia di un successo per chiudere definitivamente il discorso dell’Europa League, mentre il Torino non ha assilli di classifica essendo già salvo.



Torino-Roma, le parole di Mkhitaryan

A pochi minuti dal fischio d’inizio consueta intervista di un giocatore giallorosso a Roma Tv. Questa volta è toccato a Mkhitaryan parlare della sfida che li attende contro i granata. “Siamo venuti qui per vincere la partita, perché sappiamo che dobbiamo conquistare il quinto posto e vogliamo averne la sicurezza”. ha detto il trequartista armeno.

Che guarda con fiducia al finale di campionato. “Queste partite son omolto importanti per noi, perché poi dovremo affrontare il Siviglia. Dobbiamo essere pronti oggi e sabato e poi penseremo alla partita di Europa League che sarà una grande battaglia” ha detto Mkhitaryan. Che non si fida dei granata di Longo. “Il Torino è una buona squadra, ho rispetto per loro. Vorranno vincere, ma vogliamo farlo pure noi, vediamo che succede” ha concluso il giocatore giallorosso.

