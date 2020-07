Torino-Roma streaming e dove vederla in diretta tv e su internet

Torino-Roma streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi.

Torino-Roma, partita valida per la penultima giornata di Serie A, verrà trasmessa in tv da Sky Sport, canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo ci saranno Paolo Aghemo e Angelo Mangiante.

La partita di Serie A dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di acquistare un ticket di Now Tv – costo minimo di 9,99 euro – e attivare la visione per 24 ore in streaming inclusa naturalmente la partita dei giallorossi. C’è anche la possibilità di fare un abbonamento di un mese a 29,99 euro.

Per chi è in viaggio, in auto o preferisce ascoltare la partita in radio, c’è la diretta delle partite di stasera su Rai Radio 1. La partita verrà disputata a porte chiuse.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, presto l’ufficialità del nuovo acquisto

Torino-Roma streaming, le probabili formazioni (ore 21.45)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Torino-Roma streaming: sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!