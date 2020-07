Calciomercato Roma, accettata l’offerta del Napoli per Under: le cifre

Calciomercato Roma, accettata l’offerta del Napoli per Cengiz Under: 25 milioni di euro più altri 6 provenienti da eventuali bonus.

Che il futuro di Cengiz Under fosse lontano da Roma era ormai noto. Così come risaputo era il forte interesse del Napoli nei suoi confronti. Ebbene secondo quanto riportato da “Calciomercato.com“, la Roma avrebbe deciso di accettare l’ultima offerta arrivata dai partenopei.

Una proposta da 25 milioni di euro più 6 di eventuali bonus che secondo “Il Messaggero” oggi in edicola era invece stata inizialmente rifiutata. Il consulente di Pallotta, Franco Baldini, ha provato a piazzare l’attaccante turco in Premier League per una somma superiore senza successo. E così il futuro di Under è ormai indirizzato verso Napoli.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Under

Nell’ultimo periodo Fonseca aveva snobbato Under in più occasioni, fino a ignorarlo completamente con il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-1-2. L’attaccante turco andrà al Napoli per 25 milioni più 6 di bonus e firmerà un quadriennale da 2,8 milioni a stagione.

Il 20% dell’incasso (circa 6 milioni) finirà però nelle casse del Basaksehir, ex squadra di Cengiz Under. Si tratta in ogni caso di una plusvalenza importante per il club giallorosso, e un primo esubero piazzato. L’obiettivo della Roma è quello di trattenere a tutti i costi Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, e il primo passo per farlo era proprio cedere l’attaccante turco che a questo punto potrebbe anche non essere convocato per la Germania e non giocare contro il Siviglia in Europa League.

