Calciomercato Roma, la verità sulla trattativa Cavani-Bayern Monaco

Calciomercato Roma, arriva la smentita per il trasferimento di Edinson Cavani al Bayern Monaco da parte del quotidiano tedesco Bild.

La certezza che Edinson Cavani sia un pezzo pregiato del prossimo calciomercato è quasi inequivocabile. L’attaccante dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain ha numerosi corteggiatori che vanno dall’Europa agli Stati Uniti.

Il nome del calciatore è stato accostato a più riprese anche alla Roma in caso di cambio societario, con l’arrivo di una cordata sudamericana. In realtà le voci su ogni suo eventuale trasferimento si susseguono a velocità sorprendente.

In particolare negli ultimi giorni si era parlato di un suo possibile arrivo al Bayern Monaco come vice di Lewandowski per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo della squadra campione di Germania.

Il quotidiano tedesco Bild ha però smentito questa ipotesi attraverso un tweet del giornalista Falk. Una notizia quindi che risulta al momento priva di verità. La smentita del giornalista va ad aggiungersi a quella pervenuta negli ultimi giorni da parte di un altro club europeo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma: tra rinnovi e partenze, attese novità tra i pali

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, i bookmaker spingono Zaniolo alla Juve

Calciomercato Roma, anche il Benfica nega la trattativa per Cavani

Nelle scorse settimane si era parlato inoltre di un’accordo vicinissimo tra il Benfica e Cavani. Addirittura si vociferava di un incontro molto proficuo tra il fratellastro e procuratore dell’uruguayano Walter Guglielmone e il presidente dei lusitani Luis Filipe Vieira.

Secondo la stampa si era praticamente alle firme tra le parti, ma il club portoghese attraverso un comunicato ufficiale ha negato categoricamente l’esistenza di questa questa e altre trattative di mercato.

Nel comunicato in particolare si nega ogni coinvolgimento del presidente in prima persona nell’affare e si afferma inoltre che “Il Club ha chiarito che si muoverà in forma ufficiale soltanto dopo la Coppa di Portogallo, che si giocherà nella giornata di sabato”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!