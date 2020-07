Calciomercato Roma, Edinson Cavani sarebbe pronto a trasferirsi nella capitale spagnola Madrid per indossare la maglia del Real.

Il tormentone di calciomercato sulla destinazione futura di Edinson Cavani si arricchisce continuamente di indiscrezioni che giungono da ogni parte del mondo. Il centravanti, svincolatosi dal Paris Saint Germain, è richiesto da numerosi club ed è stato accostato recentemente anche alla Roma.

Nel suo futuro però sembrerebbe esserci una Capitale di un altro Paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Don Balon, l’attaccante uruguayano sarebbe infatti pronto a volare a Madrid per incontrare il presidente Florentino Perez e vestire la maglia delle “merengues”.

Per il calciatore sarebbe pronto anche un contratto con un ingaggio di 12 milioni di euro all’anno. La trattativa consentirebbe ai “blancos” di rafforzare il proprio attacco, piazzando un colpo importante a costo zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la verità sulla trattativa Cavani-Bayern Monaco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, trattativa a oltranza per Smalling: le ultime

Calciomercato Roma, le smentite di Bayern e Benfica su Cavani

Può darsi si tratti della verità, ma potrebbe essere anche l’ennesima indiscrezione che successivamente va a rivelarsi priva di fondamento. Cavani infatti in queste settimane più di una volta sembrava essersi già accasato in qualche squadra, come nel caso di Benfica e Bayern Monaco che poi hanno smentito seccamente l’esistenza di una trattativa o di un accordo con il “Matador”.

In particolare i lusitani si sono affidati ad un comunicato ufficiale per negare ogni coinvolgimento in prima persona del presidente Luis Filipe Vieira in un incontro con il fratellastro e procuratore del centravanti Walter Guglielmone.

Per quanto riguarda i tedeschi, ci ha pensato invece il quotidiano “Bild” a smentire l’arrivo di Cavani in Baviera come vice di lusso di Robert Lewandowski.

C. C.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!