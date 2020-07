Calciomercato Roma, Milik-Napoli: rottura definitiva

Calciomercato Roma, Milik vuole andare alla Juventus ma il Napoli del presidente De Laurentiis non ha nessuna intenzione di inserire contropartite.

Rottura totale tra l’attaccante Arkadiusz Milik e il Napoli. Come riportato dal sito Calciomercato.it, l’attaccante polacco vuole raggiungere il suo ex allenatore Sarri alla Juventus che però non intende accontentare la richiesta di 40 milioni di euro da parte dei partenopei. La Juventus vorrebbe inserire una contropartita tecnica. Sono stati proposti Romero, Pellegrini e De Sciglio, ma l’unico che potrebbe interessare è Bernardeschi.

L’ex attaccante della Fiorentina però non ne vuole sapere di andare al Napoli. Inoltre ci sarebbe anche un problema sul fronte dei diritti di immagine, visto che sono stati dati in gestione alla Roc Nation, la società del rapper Jay Z.

E così Milik sta spingendo per non andare in ritiro con il Napoli e ha chiesto in maniera esplicita di non cominciare la nuova stagione con il club azzurro.

Calciomercato Roma, stallo nell’affare Milik

Il Napoli preferirebbe cedere Milik alla Roma, che in caso di partenza di Edin Dzeko sarebbe alla ricerca di un attaccante centrale. Il presidente De Laurentiis nonostante il contratto in scadenza nel 2021 non intende però fare sconti sulla valutazione di 40 milioni di euro. Sarebbe così una pedina di scambio per arrivare a Jordan Veretout e Cengiz Under.

Ci sono però troppi ostacoli all’affare, primo tra tutti la volontà dell’attaccante polacco che vuole solo la Juventus. Non per questo però sono da escludere nuove operazioni tra Roma e Napoli come quella dell’anno scorso con Diawara e Manolas.

In particolare Cengiz Under potrebbe finire alla corte di Gattuso, con Ospina come possibile contropartite tecnica in caso di cessione di Pau Lopez.

