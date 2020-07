Calciomercato Roma, potrebbero esserci delle novità importanti in un reparto della squadra giallorossa nella prossima stagione. I giallorossi infatti potrebbero cambiare qualcosa nel pacchetto portieri.

Pau Lopez, Mirante, Fuzato e Cardinali. Sono questi gli estremi difensori che hanno vissuto questa stagione giallorossa. Lo spagnolo come titolare, con Mirante che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Zero minuti invece per gli ultimi due, per i quali sembrano esserci prospettive diverse.

Calciomercato Roma, Cardinali rinnova ma Lopez può partire

Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, ci sono novità per quanto riguarda i portieri giallorossi. La prima è legata al futuro di Matteo Cardinali, il giovane estremo difensore della Primavera. Chiamato più volte in prima squadra come terzo portiere, ha rinnovato il contratto con la Roma per i prossimi tre anni. Il club giallorosso dunque sembra avere intenzione di puntare su di lui.

Nuova esperienza in arrivo invece per Fuzato. Il portiere brasiliano ha bisogno di giocare per fare esperienza e la Roma intende mandarlo in prestito. Ancora non c’è però una destinazione, come rivela il quotidiano ad ogni modo a lui sono interessati club portoghesi e della nostra serie A.

Attenzione poi a Pau Lopez. Il portiere spagnolo non sta attraversando un grande periodo, ha collezionato qualche errore di troppo. E anche per questo motivo non è da escludere una sua cessione nelle prossime settimane, qualora si presentasse l’occasione giusta. Finora ci sono stati solo sondaggi da parte di squadre di Premier League e Ligue 1.

