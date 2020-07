CALCIOMERCATO ROMA FUTURO SMALLING RESISTENZA UNITED – Difficile ma non impossibile. Questo è ormai il motto della trattativa tra i giallorossi e i Red Devils per l’affare Chris Smalling. Se i due club non troveranno l’accordo il difensore inglese farà il suo ritorno a Manchester senza poter aiutare più la Roma in Europa League, dovesse qualificarsi per i quarti di finale (giovedì ore 18:55 contro il Siviglia per l’ottavo).

Roma-United, oltranza per Smalling

Resta una grandissima priorità il riscatto del centrale inglese che ha fatto molto bene nella sua prima esperienza capitolina, ma la trattativa continua ad essere difficile per via della resistenza e della fermezza del club di Premier League che non abbassa le pretese di 20 milioni di euro. Come riportato da ‘Il Messaggero’, Fienga e Baldini, dal canto loro, non vogliono arrivare a tanto e ne hanno offerti 14, troppo pochi per un accordo finale vista la distanza di 6 milioni di euro.

Alternativa Smalling, c’è Vertonghen

Se entrambi i club, chi in un modo chi in un altro, non faranno un piccolo passo indietro, la possibilità che Smalling resti è molto bassa. Qualora questo dovesse accadre, la Roma è pronta ad accelerare per lo svincolato Jan Vertonghen, anche se i 3 miilioni di euro netti a stagione più bonus potrebbero pesare nei bilanci.

