Europa League, Siviglia, ufficiale l’esito dei tamponi a tutti i calciatori

Europa League, il Siviglia ha reso ufficiale l’esito dei tamponi a tutti i suoi calciatori e membri dello staff dopo il caso di coronavirus di Gudelj

I test effettuati sono risultati tutti negativi. Il club andaluso può quindi tirare un sospiro di sollievo in vista del match di Europa League contro la Roma in programma giovedi 6 agosto a Duisburg.

Nella giornata di ieri infatti si era addirittura fatta strada l’ipotesi che lo svolgimento della partita fosse a rischio. Fortunatamente dopo il doppio giro di tamponi effettuati su calciatori e dipendenti questa eventualità è stata scongiurata.

I biancorossi potranno riprendere oggi pomeriggio gli allenamenti mentre il centrocampista Nemanja Gudelj rimarrà in isolamento domiciliare per superare, si spera al più presto, il contagio al virus.

Europa League, il comunicato del Siviglia

Nel comunicato diramato dal Siviglia si legge inoltre che i test verranno ripetuti per sicurezza sabato e lunedì, prima che la squadra si trasferisca in Germania per la sfida alla Roma.

Ecco uno stralcio della nota diffusa dal club attraverso il proprio sito ufficiale:

“I test PCR individuali effettuati ieri sulla prima squadra del Sevilla FC e sui dipendenti hanno mostrato tutti risultati negativi al Covid-19, così come quelli effettuati martedì scorso. Dopo questi due test negativi, il Siviglia, escluso Gudelj, che rimane in isolamento domestico dopo la positività notificata lunedì scorso, tornerà ad allenarsi, individualmente, oggi pomeriggio. Il personale e lo staff hanno subito nuovi test di controllo della PCR oggi, esami che verranno ripetuti sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania, in programma martedì prossimo”.

La Roma dal canto suo, dopo l’ultimo turno di campionato che la vedrà in scena sabato sera in casa della Juventus, effettuerà la rifinitura a Trigoria mercoledì per poi raggiungere Duisburg in serata.

