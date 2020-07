VERSO ROMA-SIVIGLIA IL PROGRAMMA DEI GIALLOROSSI – Manca esattamente una settimana al ritorno in Europa della Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi giovedì 6 agosto alle ore 18:55 saranno in scena alla MSV Arena di Duisburg per disputare in gara unica l’ottavo di finale contro il Siviglia di Julen Lopetegui. In queste ore c’è stata molta apprensione per il club andaluso, dopo la positività del centrocampista Nemanja Gudelj, il quale rimarrà in isolamento domiciliare. Tutto il resto della squadra, però, è risultato negativo.

Europa League, programma Roma in Germania

Come riportato dal sito ‘gazzetta.it’, proprio in vista della sfida di giovedì prossimo, la Roma svolgerà la rifinitura a Trigoria mercoledì per poi raggiungere Duisburg solo nelle 24 ore prima del calcio d’inizio.

