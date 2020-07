PANCHINA FIORENTINA CONFERMATO IACHINI – La netta vittoria di ieri per 4-0 sul Bologna di Mihajlovic, grazie soprattutto ad un sontuoso Federico Chiesa autore di una tripletta, ha portato alla conferma ufficiale per un’altra stagione di Giuseppe Iachini sulla panchina della viola. Prima un tweet significativo con la sola icona di un cappello (in riferimento proprio al tecnico), poi è arrivato il comunicato sul sito che ha confermato tutto.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, trattativa a oltranza per Smalling: le ultime

LEGGI ANCHE Europa League, Siviglia: ufficiale l’esito dei tamponi a tutti i calciatori

Florenzi Fiorentina, le ultime

Con la conferma del tecnico potrebbe cambiare qualcosa anche sul futuro di Alessandro Florenzi, per il quale rimane forte e concreto l’interesse dell’Atalanta di Gasperini. Il profilo dell’esterno tutto fare romano piace al diesse Pradè ma la trattativa dovrà avere, come sempre, l’accordo da tutte le parti in causa.

Dichiarazioni Iachini

“Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni”.

🧢 — ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) July 30, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!