Roma, in due acciaccati dopo il match contro il Torino

La Roma ha portato a casa il successo contro il Torino e ha ottenuto il quinto posto in classifica. Ma due giocatori sono usciti malconci.

La qualificazione alla prossima Europa League senza passare dai preliminari ora è definitivamente in cassaforte. Dopo il prossimo match, ininfluente, con la Juventus, ci si potrà concentrare esclusivamente sul Siviglia. Sfida per la quale il tecnico portoghese Paulo Fonseca spera di avere tutti i suoi calciatori al top.

Roma, Peres e Spinazzola acciaccati

Come ha rivelato su Twitter il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, ci sono due calciatori che sono usciti malconci dopo la partita contro il Torino. E le cui condizioni andranno sicuramente valutate in questi giorni. “Bollettino medico: per #Spinazzola è da evidenziare una contusione alla coscia sinistra, per Bruno #Peres la contusione è alla caviglia sinistra” ha scritto su Twitter.

Bollettino medico: per #Spinazzola è da evidenziare una contusione alla coscia sinistra, per Bruno #Peres la contusione è alla caviglia sinistra#ASRoma #EuropaLeague — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 29, 2020

Per i due esterni, sicuramente tra le note più liete di questa Roma nel finale di stagione, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Ad ogni modo non è da escludere che Fonseca li tenga a riposo nell’ultimo match di campionato contro la Juventus.

