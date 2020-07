Roma, può cambiare la data d’inizio della prossima serie A

La maratona della Roma in questa serie A sta per finire. La prossima dovrebbe iniziare il prossimo 12 settembre ma tutto potrebbe cambiare.

Il presidente della Figc Gravina ha espresso alcuni dubbi sulla ripartenza del campionato. Che non può permettersi di restare fermo a lungo. All’orizzonte infatti ci sono gli Europei 2020, rinviati quest’anno a causa del Covid, e dunque ci si dovrà affrettare per concludere tutto entro il mese di maggio 2021.

Roma, il prossimo campionato slitta a ottobre?

Lo stesso Gravina – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha parlato della possibilità dello slittamento del campionato di serie A durante la festa dei festeggiamenti per la promozione del Benevento. “A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta. Ripartire il 19 settembre? Forse anche ad ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario” ha detto il presidente della Figc.

Che riporta all’attenzione di tutti l’ipotesi playoff, della quale si era discusso molto negli ultimi mesi. “A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate della serie A con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali” ha concluso.

