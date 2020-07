Quinto posto in cassaforte per la Roma in serie A dopo la vittoria sul campo del Torino. Dopo il fischio finale è arrivato il messaggio di Pallotta.

Missione compiuta con un turno d’anticipo per la squadra di Paulo Fonseca, che così potrà giocare in modo rilassato l’ultima sfida di campionato contro la Juventus. Poi testa tutta rivolta al Siviglia, che si dovrà affrontare il prossimo 6 agosto negli ottavi di Europa League.

Dopo la fine del match contro il Torino, su Twitter è arrivato il messaggio del presidente giallorosso James Pallotta. Che ha evidenziato l’ottimo momento della squadra elogiando il lavoro dello staff tecnico.

Another hard-earned victory & a great run of results from the team. To take 19 points out of the last 21 is not easy with so many games in such a short space of time. Great work by Paulo, his staff & all the players. Still lot to play for in the Europa League #ForzaRoma pic.twitter.com/oRXATBC69P

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) July 29, 2020