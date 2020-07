TORINO-ROMA DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine della partita vinta per 3-2 contro il Torino.

Dichiarazioni Fonseca

Sulla prestazione

La squadra in questi ultimi tempi ha dimostrato un grande spirito di ambizione che mi è piaciuto. Cambiando il sistema la squadra è più aggressiva, più dominante e oggi abbiamo meritato di vincere qui.

L’abbiamo vista esultare ma anche un po’ arrabbiarsi. Manca la concretezzan nelle tante azioni create

Sì, è vero abbiamo creato tanto e sbagliato tanto nell’ultimo passaggio. E’ un problema della squadra ma abbiamo fatto tre gol. Possiamo fare ancora tanto.

Perché Cristante e non Veretout dall’inizio e perché Diawara dal dischetto e non Dzeko?

Veretout ha avuto un problema nell’ultima partita e non stava al meglio, abbiamo deciso di non rischiare. Bryan mi è piaciuto, un giocatore diverso. Sul rigore, devo dire che hanno deciso i giocatori. Io avevo detto che doveva essere Kolarov ma loro hanno dato l’opportunità a Diawara. Ho fiducia in tutti i giocatori.

Nelle ultime 7 partite saremmo primi in classifica. Non posso pensare che sia solo un cambio di modulo. Cosa è cambiato al di là del modulo?

Il modulo aiuta ad avere più aggressività nella squadra e questo è importante per l’atteggiamento. Dopo, ho sempre detto che quando non vinciamo le sconfitte sono molto pesanti e gli ho detto che non possiamo cambiare il passato ma solo il presente e il futuro. Ma tutto è frutto soprattutto del cambio modulo.

