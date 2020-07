Calciomercato Roma: Kluivert, Under e Olsen possono finire in Premier League

Il calciomercato Roma vedrà tante partenze quest’estate e alcuni giocatori potrebbero finire a giocare in Premier League. L’obiettivo del club giallorosso del resto sembra essere abbastanza chiaro.

Si cercherà infatti di cedere delle pedine che non rientrano nei piani della Roma per recuperare delle risorse economiche importanti e allo stesso tempo per abbassare il monte ingaggi. Si cercano dunque nuove destinazioni non solo a chi ora sta giocando poco con Fonseca, ma anche a tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti.

Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sono degli interessi da parte di club inglesi per alcuni giocatori giallorossi in uscita. Uno di questi è Justin Kluivert, che dopo il cambio di modulo sta giocando davvero pochissimo e che sarà dunque ceduto. Sulle sue tracce rimane l’Arsenal che però non sembra avere fretta di chiudere la trattativa. In Inghilterra potrebbe anche essere il futuro di Cengiz Under. Il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, ma la Roma vorrebbe ricavarne di più e ha offerto il calciatore all’Everton di Ancelotti. Anche perché parte della sua cessione, il 20%, finirà nelle casse del Basaksehir.

Nuova destinazione in arrivo anche per il portiere svedese Robin Olsen, che potrebbe diventare un obiettivo dell’Aston Villa per la prossima stagione. Rimane da sciogliere il nodo Schick, per il quale la Roma attende sempre una offerta importante da parte del Lipsia. Destinazione tra l’altro gradita al calciatore. Sempre in uscita ci sono Cetin (che finirà al Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei giallorossi) e Juan Jesus. Al difensore brasiliano sono interessate Parma, Bologna e Cagliari.

