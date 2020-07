CALCIOMERCATO ROMA LEEDS SU FLORENZI – Alessandro Florenzi tornerà ad essere un giocatore giallorosso, ma sarà solamente di passaggio perché ormai il suo destino è segnato. Per il numero 24 giallorosso, che ha terminato la sua stagione in prestito secco al Valencia, le valigie sono già pronte.

Futuro Florenzi, piomba il Leeds

Nuova pretendente per il duttile calciatore classe ’91, come riportato dal portale d’informazione d’oltremanica ‘The Athletic’. Infatti la neopromossa in Premier League Leeds, guidata dal ‘Loco’ Marcelo Bielsa, avrebbe richiesto informazioni proprio per Alessandro Florenzi, valutato dalla Roma tra i 10 e i 12 milioni di euro. La versatilità del calciatore romano può tornare molto utile al tecnico che ha portato dopo 16 anni dall’ultima volta nella massima divisione inglese.

Florenzi vuole l’Italia

La preferenza dell’esterno però sarebbe quella di rimanere in Italia con l’Atalanta in vantaggio sulla Fiorentina, club viola che proprio ieri ha ufficializzato la permanenza sulla panchina di Giuseppe Iachini per un’altra stagione. Anche la Sampdoria, sempre secondo il sito in questione, avrebbe richiesto informazioni alla Roma.

