Calciomercato Roma, il piano per trattenere Dzeko

Calciomercato Roma, per riuscire a trattenere Edin Dzeko ci sarebbe un piano per spalmare il suo ingaggio da parte della società giallorossa.

Edin Dzeko e la Roma. Un amore ormai consolidato, soprattutto dopo il rinnovo contrattuale avvenuto l’estate scorsa. Il centravanti bosniaco squadra giallorossa e anche la città capitolina. E’ evidente che la sua intenzione sia quella di restare a Trigoria.

In queste stagioni vissute all’ombra del Colosseo, l’attaccante ha segnato tanti gol e spesso e volentieri si è caricato i compagni sulle spalle trascinandoli fuori dal tunnel nei momenti più bui.

Dopo una prima stagione sottotono, anche a causa di alcuni infortuni, nel secondo anno Dzeko è subito ritonato ai suoi standard abituali di livello altissimo. Per lui basta far parlare i numeri. Grazie al gol segnato contro Il Torino, il numero 9 ha raggiunto Rodolfo Volk al quarto posto della classifica dei bomber giallorossi di tutti i tempi con 106 reti realizzate.

Ora c’è da agganciare Amadeo Amadei che è a quota 111. E per fare questo e per continuare a macinare altri record, il giocatore non intende muoversi dalla Capitale.

Calciomercato Roma, spalmare l’ingaggio per trattenere Dzeko

Tra il dire e il fare però ci sono di mezzo questioni economiche di una certa rilevanza. Il contratto sottoscritto l’anno scorso dal centravanti bosniaco prevede un ingaggio di 7,5 milioni a stagione.

Decisamente non pochi per le tormentate casse giallorosse, tanto è vero che, nelle scorse settimane si era ricominciato a parlare di una possibile cessione di Dzeko con in lizza club come Inter, Juventus, Napoli e Milan.

IL divorzio però sarebbe una scelta troppo dolorosa per entrambe le parti. E allora, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso starebbe progettando un piano per trattenere l’attaccante.

L’idea sarebbe quella di spalmare l’ingaggio degli ultimi due anni di contratto rimanenti in tre, in maniera tale da poter alleggerire il peso economico sul bilancio. E questo permetterebbe soprattutto di non effettuare una cessione che lascerebbe l’amaro in bocca ai tifosi romanisti.

