Calciomercato Roma, scelto il sostituto se parte Pau Lopez

Calciomercato Roma, spunta un nome nuovo per la porta giallorossa. In caso di partenza di Pau Lopez si starebbe pensando a Salvatore Sirigu.

Dopo il gol subito dal giovane Singo contro il Torino, da più parti sono piovute critiche sulle spalle di Pau Lopez, Sembra che l’amore tra il portiere spagnolo e la piazza giallorossa non sia mai sbocciato.

I tifosi ancora storcono il naso pensando soprattutto all’errore nel derby di ritorno che ha permesso ad Acerbi di segnare e pareggiare i conti per la Lazio. Un altro motivo di insoddisfazione è il prezzo pagato per accaparrasi l’ex estremo difensore del Betis Siviglia.

Non solo i supporters, ma anche molti addetti ai lavori ritengono che i 24 milioni di euro pagati dalla società capitolina l’estate scorsa non siano stati corrisposti in termini di prestazioni da parte del portiere spagnolo.

A questo punto quindi non è da esludere l’ipotesi che l’esperienza di Pau Lopez nella Capitale sia già arrivata ai titoli di coda. La situazione finanziaria della Roma non è delle migliori e quindi i dirigenti potrebbero prendere in considerazione l’idea si vendere il calciatore per incassare liquidità e far rifiatare le casse giallorosse.

Calciomercato Roma, Sirigu se parte Pau Lopez

Secondo quanto riportato da La Stampa, Franco Baldini starebbe cercando in Premier League squadre interessate all’acquisto di Pau Lopez. La solidità economica dei club inglesi potrebbe offrire alla Roma l’occasione di vendere l’attuale estremo difensore giallorosso senza svalutare troppo l’investimento fatto l’estate scorsa.

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano torinese, i giallorossi come alternativa all’eventuale cessione dello spagnolo starebbero pensando di portare nella Capitale il portiere del Torino e della Nazionale Salvatore Sirigu.

Per la Roma sarebbe un profilo di sicura esperienza vista la carriera importante di Sirigu. L’altra alternativa porterebbe a Pierluigi Gollini dell’Atalanta da inserire in un eventuale scambio con Florenzi.

