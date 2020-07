La Roma chiude il suo cammino in serie A sul campo della Juventus sabato sera. Con Fonseca che potrebbe fare delle importanti valutazioni nella sua formazione.

Quella contro i bianconeri di mister Sarri è in verità una partita che non serve a nulla ai fini della classifica. Sia per i giallorossi, che hanno conquistato già il quinto posto, sia per i bianconeri che hanno già vinto lo scudetto. In considerazione del fatto che entrambe dovranno poi giocare delle partite decisive in Europa, non ci sarebbe molto da meravigliarsi in caso di massiccio turnover da parte dei due allenatori.

Juventus-Roma, Zaniolo in campo dall’inizio

Come riporta oggi anche Il Corriere dello Sport, Fonseca sta pensando di far scendere in campo diverse seconde linee e di concedere anche una chance a chi ha giocato di meno finora, come ad esempio il portiere brasiliano Fuzato che dovrebbe debuttare proprio contro i bianconeri.

Ma contro la Juventus, che tra l’altro è la squadra che lo segue da vicino in chiave mercato, arriverà anche il momento del ritorno in campo dal primo minuto di Niccolò Zaniolo. Il numero 22 punta a essere titolare anche in Europa League contro il Siviglia e deve continuare a mettere “benzina” nelle gambe dopo il grave infortunio di gennaio. Fonseca lo schiererà titolare e sicuramente Zaniolo sfrutterà questa occasione per migliorare la sua condizione fisica.

