Roma, due marchi in lizza per il nuovo sponsor tecnico

Roma, sono due i marchi in lizza per il nuovo sponsor tecnico dalla stagione 2021/2022. Si tratta di Umbro e Puma.

Da qualche settimana la Roma ha annunciato il divorzio dalla Nike come sponsor tecnico. Un matrimonio quello con il famoso “baffo” americano, che per diversi motivi è stato sempre vissuto con sofferenza da parte della società capitolina.

Innanzitutto gli accordi economici con la Nike sono stati sempre ritenuti svantaggiosi da parte del presidente James Pallotta. Poi la differenza di vedute sulla commercializzazione del brand ha fatto sì che la partnership si interrompesse prima della scadenza del contratto prevista per il 2024.

La multinazionale americana ha così prodotto le ultime divise della propria sponsorizzazione che verrano utilizzate dai giallorossi nella prossima stagione. Divise che hanno già debuttato nel match interno contro la Fiorentina e in quello di mercoledì sera in trasferta contro il Torino.

La particolarità di questa situazione è che gli ultimi prodotti griffati Nike stanno riscontrando enorme successo tra i tifosi romanisti, che li ritengono i più belli realizzati in tutto il loro periodo giallorosso.

Roma, Umbro e Puma per lo sponsor tecnico

E così i dirigenti capitolini già da un po’ si stanno guardando intorno per cercare un nuovo sponsor tecnico che subentri alla Nike dalla stagione 2021/2022. Nelle scorse settimane si è sondato il terreno con marchi importanti come Adidas, New Balance e Under Armour.

In particolare questi ultimi sembravano molto interessati ad un’eventuale accordo con la società giallorossa. In realtà, secondo quanto rivelato da Il Tempo, ora sarebbero rimasti in lizza soprattutto due marchi.

Si tratta di Umbro e Puma, mentre le altre aziende si sarebbero defilate non dimostrando più interesse a produrre il prossimo materiale della squadra giallorossa.

C. C.

