Calciomercato Roma, Di Francesco al Cagliari: nuovi scenari

Calciomercato Roma, il Cagliari – con l’arrivo di Di Francesco in panchina – è pronto a far la spesa nella Capitale

Si prevede una rivoluzione vera e propria in casa Cagliari. Nonostante gli sforzi economici fatti del presidente Tommaso Giulini nella scorsa estate, la stagione dei sardi è stata al di sotto delle attese.

Dopo un ottimo inizio, la squadra ha cominciato a perdere partite e punti, tanto da costringere il presidente ad esonerare il tecnico Rolando Maran e a sostituirlo con Walter Zenga.

Con l’arrivo dell’ “Uomo Ragno” in panchina le cose non sono migliorate di tantissimo, ma comunque il Cagliari e riuscito a raggiungere con calma la salvezza.

Ora però è giunto il momento di cambiare, e il patron rossoblù ha deciso di affidare la guida della squadra a Eusebio di Francesco. Un occasione di rilancio per l’ex tecnico della Roma dopo la deludente esperienza terminata in maniera prematura con la Sampdoria.

Calciomercato Roma, Di Francesco e la spesa nella Capitale

Con l’arrivo del tecnico pescarese in Sardegna, si potrebbe fare caldo l’asse Roma – Cagliari, per quanto riguarda il prossimo calciomercato. Sono infatti diverse gli affari che questa situazione potrebbe generare.

Innanzitutto c’è da considerare un interesse già avuto in passato da parte dei rossoblù nei confronti di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è da tempo sul piede di partenza. Fonseca lo ha messo ai margini del suo progetto e nonostante in alcuni casi si sia trovato in emergenza, non ha mai preso in considerazione l’eventualità di schierarlo in campo.

Quando nella Capitale c’era Di Francesco Juan Jesus giocava spesso e quindi non è da escludere che il prossimo tecnico degli isolani voglia riaverlo alle sue dipendenze.

Altri giocatori che potrebbero muoversi in direzione della Sardegna sono Riccardi e Antonucci. Il primo è stato già richiesto tempo fa dal presidente Giulini alla società capitolina, mentre il secondo ha fatto il suo esordio in serie A proprio grazie a Di Francesco.

Infine in tutto questo ipotetico calderone, non è da dimenticare che la Roma potrebbe essere ancora interessata al portiere del Cagliari Alessio Cragno se l’attuale estremo difensore giallorosso Pau Lopez dovesse essere venduto.

