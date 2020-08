Calciomercato Roma, piste estere per Olsen e Florenzi

Il calciomercato Roma vedrà tanti giocatori lasciare la maglia giallorossa nelle prossime settimane. Ecco il punto della situazione.

La società giallorossa infatti deve reperire delle importanti risorse economiche e per questo motivo è intenzionata a cedere i giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Mossa che servirebbe anche ad abbassare decisamente il monte ingaggi.



Calciomercato Roma, una lunga lista di cessioni

Sono tanti i calciatori che sono destinati a lasciare la maglia giallorossa nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il trequartista argentino Diego Perotti è sempre cercato dall’Al-Shabab, il club giallorosso spera di cedere anche Javier Pastore che è osservato da alcuni club americani. Per il difensore Cetin è in arrivo una nuova esperienza. Passerà al Verona con possibile riscatto da parte degli scaligeri e controriscatto nelle mani della Roma.

Un altro giocatore che dovrebbe lasciare la capitale è Juan Jesus, che ha ancora un anno di contratto ma che in questa stagione ha giocato pochissimo. Parma, Cagliari e Bologna sono pronte ad accoglierlo. Una delle cessioni più importanti però sarà quella di Schick. Che ha più volte dichiarato di voler rimanere al Lipsia. Il club tedesco però non lo ha riscattato a 29 milioni di euro, cifra già pattuita, sperando in uno sconto della Roma. Che però non scenderà sotto i 25 milioni di euro. Per l’attaccante ceco ora sembra possibile anche un futuro al Torino.

Per Olsen e Florenzi potrebbe esserci un futuro all’estero. Il portiere svedese, finito già nel mirino dell’Aston Villa, ora potrebbe finire in quello del Celtic Glasgow, squadra che domina il campionato scozzese. Per il jolly ed ex capitano giallorosso, invece, anche il Leeds (neopromosso in Premier League) potrebbe presentare un’offerta. In uscita ci sono anche altri giocatori, tra cui Karsdorp e Antonucci, che attendono pretendenti.

