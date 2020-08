Calciomercato Roma, Pirlo vuole il baby giallorosso

Calciomercato Roma, Andrea Pirlo vuole il giovane giallorosso Riccardi per il centrocampo della sua Juventus Under 23.

Dopo una carriera da giocatore ricca di successi e soddisfazioni per Andrea Pirlo è scoccata l’ora di cimentarsi in nuovo ruolo nel mondo del calcio.

L’ex regista di Milan, Juventus e Nazionale, è stato scelto proprio dalla società bianconera come nuovo allenatore della formazione Under 23 che milita nel campionato di serie C.

La “seconda squadra” juventina è reduce da un’ottima stagione che l’ha portata a disputare i playoff per la promozione in serie B e addirittura a vincere la coppa Italia di categoria battendo in finale la Ternana.

Il desiderio quindi dei dirigenti piemontesi è quello di continuare su questa strada intrapresa e la scelta di Pirlo come tecnico è proprio finalizzata a questo obiettivo.

Calciomercato Roma, Pirlo vuole Riccardi

Dal canto suo Pirlo si è già messo al lavoro guardandosi intorno per cercare i giovani giusti a rinforzare la squadra. Le sue attenzioni, secondo quanto riportato da seriebnews, si sarebbero già concentrate su Alessio Riccardi giovane centrocampista della primavera della Roma.

A dire il vero l’interesse della società bianconera nei confronti del classe ‘2001 non rappresenta una novità. Già dall’estate scorsa la Juventus ha provato ad inserire il nome di Riccardi in ogni eventuale trattativa con i giallorossi.

Al momento comunque la società capitolina valuta il suo giovane calciatore con un prezzo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe chiedere in cambio alla Juve, per iniziare a trattare, un altro piccolo gioiellino ovvero Manolo Portanova.

Quest’ultimo però non sarebbe sul mercato, perché Pirlo lo considererebbe uno dei pilastri della sua formazione.

