Calciomercato Roma, Smalling all’atto finale in giallorosso

Uno dei nodi cruciali del calciomercato Roma per la prossima stagione è la conferma del difensore inglese Chris Smalling, perno dell’undici di Fonseca.

Non è un mistero che la volontà del club giallorosso è quella di tenere il calciatore arrivato in prestito oneroso dal Manchester United. Anche lo stesso Smalling sarebbe ben felice di rimanere nella capitale, ma finora gli inglesi stanno facendo muro sul prezzo e non sembrano intenzionati a fare sconti.



Cessione Roma, ultimi giorni per Smalling in giallorosso?

Come ha scritto su Twitter il giornalista Sky Angelo Mangiante, quella di oggi al momento sarà l’ultima partita di Chris Smalling con la maglia della Roma. Non si riesce a superare infatti lo stallo con il Manchester United. Il club inglese continua a chiedere 20 milioni di euro + altri cinque di bonus. L’offerta massima della Roma arriva invece a 15 milioni.

Proprio per questo motivo, se non arriveranno novità in extremis, questa sarà l’ultimo impegno di Smalling con la Roma. Non è stato infatti nemmeno prolungato il prestito per la gara con il Siviglia e per le eventuali sfide successive di Europa League. Il calciatore dunque è destinato al ritorno al Manchester United.

