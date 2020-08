Calciomercato Roma, Smalling: Juventus e Inter non mollano la presa

Calciomercato Roma, ancora incerto il futuro di Smalling mentre Juventus e Inter restano alla finestra.

La trattativa per trattenere Chris Smalling nella Capitale attraversa una situazione di stallo in cui sia la Roma che il Manchester United non sembrano volersi muovere dalle loro rispettive posizioni.

Tra le due società balla una differenza di circa 5 milioni di euro, con i giallorossi che offrono 15 mentre i “Red Devils” vogliono 20. Il tempo stringe e sulla squadra capitolina incombe la necessità di presentare la lista UEFA entro lunedì. A questo punto addirittura La Repubblica, ipotizza che i giallorossi in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia, potrebbero trattenere Smalling in “affitto”, cioè pagando agli inglesi la prestazione del calciatore.

Se tutto questo avvenisse, sarebbe comunque il preludio del passaggio definitivo di Smalling alla Roma e quindi del buon esito della trattativa.

Calciomercato Roma, Juventus e Inter sempre interessate a Smalling

Nel frattempo l’interesse di altri club nei confronti del difensore inglese non è per niente scomparso. Anzi si può dire che Juventus e Inter stiano sempre pronte dietro la finestra aspettando lo spiraglio giusto per piazzare colpo.

I bianconeri secondo quanto riportato da calciomercato.it starebbero già pensando di inserire Federico Bernardeschi in una eventuale trattativa con il Manchester United per Smalling.

Discorso diverso invece per l’Inter, che con il club inglese vive una situazione analoga a quella della Roma e sta trattando per riuscire a trattenere a Milano l’attaccante cileno Alexis Sanchez

I nerazzurri, sempre secondo calciomercato.it, a questo punto starebbero pensando di inserire anche Smalling nell’affare e proporre uno scambio con Skriniar che finirebbe ai “Diavoli Rossi”.

