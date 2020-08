Calciomercato Roma, concorrenza in serie A per Vertonghen

Calciomercato Roma, per Vertonghen si fa forte la concorrenza dell’Inter che vuole portare a Milano il difensore.

La Roma sta attraversando un periodo abbastanza delicato per quanto riguarda la progettazione del suo futuro pacchetto arretrato. Fonseca alla ripresa del campionato dopo il lockdown, ha cambiato il proprio modulo di gioco proponendo una linea a 3 difensiva.

La mossa del tecnico ha dato degli ottimi risultati e tutto lascia presupporre che questa impostazione verrà mantenuta anche nel prossimo futuro. Ed è per questo che i dirigenti giallorossi si stanno muovendo in ambito calciomercato per garantire al mister più uomini possibili e non dover fare i salti mortali o adattare calciatori in ruoli non propri.

Il primo nodo da sciogliere resta ovviamente quello legato alla situazione di Chris Smalling. La distanza tra domanda e offerta resta ancora di 5 milioni di euro. Nel frattempo la Roma si è mossa già da un po’ in direzione di Jan Vertonghen, difensore d’esperienza svincolatosi dal Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling: Juventus e Inter non mollano la presa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pirlo vuole il giovane giallorosso

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Vertonghen

Franco Baldini, vista la sua esperienza in terra inglese, si è mosso con tempestività per assicurarsi le prestazioni del difensore belga. Tuttavia sul 33enne non manca la concorrenza di altri club sia in Italia che all’estero.

In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, un’altra società di serie A starebbe pensando concretamente al calciatore. Si tratta dell’Inter che con il suo ds Marotta vorrebbe piazzare un doppio colpo in difesa. Il primo nome è quello di Marash Kumbulla del Verona che si è messo particolarmente in luce in questa stagione.

L’altro è proprio quello di Vertonghen, e nonostante la Roma si sia mossa tempestivamente l’Inter avrebbe dalla sua parte la possibilità di poter offrire al giocatore la chance di giocare ancora la Champions League.

C.C.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!