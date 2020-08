JUVENTUS-ROMA DICHIARAZIONI FONSECA – Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria, la prima allo Stadium dopo 10 ko di fila, contro la Juventus.

Dichiarazioni Fonseca

Cosa ha avuto in più la Juventus per vincere questo scudetto?

Prima complimenti a loro per la conquista del campionato. Ha vinto la squadra che ha fatto meglio durante la stagione, fortissima con un grande allenatore. Hanno meritato di vincerlo.

Questa partita è il modo migliore per preparare tra 5 giorni la partita più importante dell’anno?

E’ importante, la squadra ha giocato con convinzione nonostante i tanti cambi. Adesso dobbiamo preparare la gara di giovedì, è sempre importante vincere.

Su Zaniolo, come giudica la sua prestazione?

Ha fatto molto bene, come abbiamo visto però non può giocare tutta la partita, era molto stanco. Ha giocato però molto bene.

La decisione di giocare a 5, tre difensori con i 2 esterni, è una tua scelta o è un accordo con tutti i calciatori?

E’ una scelta mia, non ho detto niente ai giocatori. Dopo tre sconfitte pensavo di aver bisogno di più sicurezza difensivamente e ho scelto questo modulo.

