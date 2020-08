Juventus-Roma, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tempo di formazioni ufficiali per Juventus-Roma, ultimo impegno delle due squadre in campionato. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45.

Quella che andrà in scena questa sera allo Stadium per la 38esima di seire A è una sfida che non ha particolare importanza per le due formazioni. In palio ci sono tre punti che non cambieranno comunque i risultati ottenuti in stagione. La Juventus ha già tagliato il traguardo dello scudetto e ora pensa alla sfida di Champions contro il Lione. La Roma invece è sicura del quinto posto e dunque della qualificazione alla prossima Europa League. E ora deve sfidare nello stesso torneo il Siviglia.

Per questo motivo i due allenatori faranno ampio turnover e manderanno in campo tanti giovani e i big rimarranno a riposo. Nella Juventus ad esempio Sarri non ha nemmeno convocato Cristiano Ronaldo.

Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa Roma. Giocano Fuzato e Calafiori, sulla trequarti Zaniolo parte dal primo minuto insieme a Perotti alle spalle di Kalinic. A centrocampo chance per Villar. Non gioca dall’inizio neppure Veretout che in Europa League è indisponibile per squalifica.



Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3) da confermare: Szczesny; Danilo, Rugani, Demiral, Frabotta; Muratore, Bentancur, Rabiot; Zanimacchia, Higuain, Bernardeschi.

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.



