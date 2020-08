JUVENTUS-ROMA DICHIARAZIONI VILLAR – Uno dei migliori in campo nella prima vittoria giallorossa all’Allianz Stadium contro la Juventus, è stato Gonzalo Villar. Il centrocampista giallorosso ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’.

Le dichiarazioni

Hai giocato una grande gara

Grazie mille, sono molto contento spero di continuare cosi lavorando e aiutando la squdra

Dimostrato tanta personalità giocando il pallone tra i piedi

Si sono venuto qui per questo, il mister mi ha chiamato a me dicendomi ‘mi piace questo di te, questa è la nostra proposta’, per questo sono venuto qui, sono molto contento.

Si pensava non fosse una partita così importante, tu hai fatto una grande partita. Hai fatto venire qualche dubbio al mister per giovedì, ti senti pronto?

Io ho giocato oggi e mi alleno sempre con l’obiettivo di mettere il mister in difficoltà. ‘Villar si è allenato molto bene, che devo fare lo metto o no’ questo spero che pensa ogni volta il mister. sono stato forte mentalmente anche quando non ho avuto molte opportunità.

Il mister ha speso parole importanti nei tuoi confronti. Dove ti senti di poter crescere ancora?

Devo crescere di più nell’aspetto difensivo, ho imparato ma devo crescere fisicamente, perché questo campionato è più fisico rispetto alla Spagna. Stiamo facendo un buon lavoro con lo staff, con il nutrizionista, che mi stanno aiutando nel cammino.

Non sembri un ragazzino, sembri già maturo. Oggi uscivi in pressione con una tranquillità importante

Questo è quello che i miei compagni pensano di me, darmi la palla in una situazione complicata. Questo mi piace molto, sono contento della fiducia del mister e dei compagni.

