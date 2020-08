Pedro infortunato, la Roma in apprensione: le ultime

La Roma e i tifosi giallorossi sono in apprensione per le condizioni di Pedro, che è dovuto uscire anzitempo nella finale di FA Cup.

Il trequartista e attaccante esterno, che a breve potrebbe diventare un giocatore giallorosso a parametro zero (manca di fatto solo l’ufficialità) si è fatto infatti male nella serata di sabato mentre era impegnato con la maglia del Chelsea, la squadra nella quale attualmente milita.



Roma in apprensione per Pedro

Il calciatore spagnolo questa sera è sceso in campo nella finale di FA Cup con il suo Chelsea per affrontare l’Arsenal. Entrato nel corso della ripresa, al 95′ si è reso protagonista di una bella giocata in area di rigore. Il difensore dei Gunners Sokratis Papastathopoulos lo ha contrastato usando il fisico e Pedro è caduto per terra. L’ex stella del Barcellona è stato necessario l’intervento dello staff medico ed è stato addirittura utilizzato l’ossigeno. Quindi è stato immobilizzato e portato via in barella dopo cinque minuti.

Per la Roma dunque c’è apprensione per le condizioni del calciatore, che come detto alla fine della sua esperienza con il club londinese è pronto ad accasarsi nella capitale. Condizioni che saranno chiaramente valutate nelle prossime ore. Un colpo importante a parametro zero per i giallorossi, che – anche se come detto manca ancora l’ufficialità – sono pronti ad accogliere il campione ex Barcellona, calciatore che nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto davvero tutto quello che c’era da vincere.

Paura per #Pedro. Brutto colpo alla spalla nella finale di FA Cup, lo spagnolo è rimasto a terra per 5 minuti prima di essere portato via in barella. I medici hanno dovuto utilizzare il respiratore per dargli più ossigeno. #ArsenalChelsea #ASRoma pic.twitter.com/rHVmW5d8Nt — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 1, 2020

Nizaar Kinsella, giornalista sportivo di Goal.com, ha rivelato su Twitter le condizioni di Pedro. Il problema dello spagnolo dovrebbe essere una spalla slogata, per la quale dovrebbe averne per diverse settimane.

Looks like a dislocated shoulder for Pedro. Not ideal for Roma who get him in a few weeks. — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 1, 2020

