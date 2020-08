Roma, ecco la lista dei convocati del Siviglia: c’è Gudelj

La Roma scende in campo questa sera per affrontare la Juventus nell’ultima partita di serie A, poi la testa dei giallorossi sarà rivolta al Siviglia.

Il prossimo 6 agosto infatti ci saranno gli spagnoli sulla strada della formazione di Paulo Fonseca, in un ottavo di finale che sarà disputato in Germania, in campo neutro, e in gara secca. Chi vincerà accederà alla Final Eigth delle formazioni destinate a giocarsi l’ambito trofeo. La Roma ritroverà come avversario Monchi, ex direttore sportivo giallorosso e tornato a tessere le trame di mercato del club spagnolo, con il quale ha più volte vinto proprio l’Europa League.



Roma, ecco la lista del Siviglia

Il Siviglia ha pubblicato la lista dei giocatori che potranno essere utilizzati in Europa League. Li ha resi noti tramite le pagine del suo sito ufficiale. Eccola.

Portieri: Vaclik, Bono, Javi Diaz.

Difensori: Jesus Navas, Reguilon, Escudero, Diego Carlos, Koundè, Sergi Gomez.

Centrocampisti: Fernando, Gudelj, Jordan, Banega, Franco Vazquez, Oliver Torres, Ocampos, Suso.

Attaccanti: Munir, En-Nesyri, De Jong, Pablo Perez, Juanlu.

Sono stati inseriti nella lista B: Alfonso, Adrián, Manuel Cortés, Berrocal, Genaro, Mena, Paco Fernández, Lara e Iván.

Dunque nell’elenco degli spagnoli trova posto il centrocampista Gudelj, che appena qualche giorno fa ha comunicato di essere positivo al Covid. La speranza del club andaluso è dunque quella di recuperarlo al più presto, magari già per la sfida del 6 agosto contro l’undici di Paulo Fonseca.

