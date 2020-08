Dopo Pedro, Baldini sta praticamente chiudendo un altro colpo a costo zero: accordo biennale

In apprensione per le condizioni di Pedro, infortunatosi ieri alla spalla nella finale di FA Cup, la Roma continua a lavorare sul mercato dei parametri zero per rinforzare la rosa senza appesantire troppo il bilancio. In tal senso, va letta anche la trattativa per Jan Vertonghen. Impostata già da diverse settimane da Franco Baldini, la negoziazione con il difensore belga sembra essere giunta alla svolta definitiva. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’ex Ajax avrebbe raggiunto un accordo biennale (con opzione per il terzo anno), da 3 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Roma, accordo con Vertonghen

Arrivato al Tottenham l’anno prima dell’approdo a Londra del consulente di mercato giallorosso, il 33enne belga ha lasciato gli Spurs a parametro zero dopo otto anni, 315 presenze, 14 gol e 7 assist. Abile a giocare sia a tre che a quattro, il giocatore ha mostrato una certa affidabilità anche nel ruolo di terzino sinistro, soprattutto con la maglia della nazionale belga.

