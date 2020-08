Calciomercato Roma, Smalling, i giallorossi non si arrendono

Calciomercato Roma, Smalling difficilmente giocherà l’Europa League. ma i giallorossi non si arrendono e proveranno un assalto successivamente

Sono ore frenetiche per quanto riguarda la trattativa tra la Roma e il Manchester United per il difensore Chris Smalling. I giallorossi stanno provando gli ultimi assalti per riuscire a trattenere il calciatore e poterlo utilizzare nella gara di Europa League di giovedì contro il Siviglia.

L’eventualità di un prolungamento del prestito è ormai tramontata e gli inglesi continuano a fare muro e non abbassare le loro pretese rispetto ai 20 milioni euro richiesti alla società capitolina.

La Roma dal canto suo tenterà fino all’ultimo momento di cercare una soluzione che permetta di sbloccare la situazione. Purtroppo allo stato delle cose c’è da essere poco ottimisti sulla buona riuscita dell’affare.

Probabile che i “Red Devils” stiano facendo anche calcoli di natura tecnica, visto che potrebbero incrociare la Roma in semifinale di Europa League e non vorrebbero di certo trovarsi contro un giocatore forte, che risultava essere fino a pochi giorni prima di loro proprietà.

Calciomercato Roma, per Smalling tentativo anche dopo l’Europa League

La telenovela Smalling potrebbe non finire comunque nelle prossime ore. Infatti se la trattativa non dovesse andare in porto nelle prossime ore, è probabile che la Roma non molli il calciatore e faccia un tentativo per acquistarlo nel prossimo calciomercato.

Questa eventualità ovviamente giocherebbe a favore del Manchester, che potrebbe scatenare un’asta sul difensore visto l’interesse di altri club come Arsenal, Inter e Juventus. In questo caso, con più pretendenti alla finestra, il prezzo del calciatore sarebbe destinato a incrementarsi per la gioia dei “Diavoli Rossi”.

