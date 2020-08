Il futuro di Smalling è ancora un’incognita per quanto riguarda la prossima stagione, ma lo United ha già preso una decisione per l’Europa League

Protagonista anche ieri sera di un’ottima prestazione, Chris Smalling potrebbe aver giocato contro la Juventus la sua ultima gara come giocatore della Roma, almeno per questa stagione. Come è noto, dopo il 30 giugno il Manchester United aveva concesso il rinnovo del prestito fino al termine del campionato e, almeno per ora, non sembra intenzionato a cambiare idea, anzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling: Juventus e Inter non mollano la presa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling all’atto finale in giallorosso

Calciomercato Roma, nessun accordo per Smalling

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, proprio in queste ore i ‘Red Devils’ avrebbero rifiutato l’estensione del prestito fino al termine dell’Europa League. Un rifiuto che viaggia in parallelo con il mancato accordo per l’acquisto a titolo definitivo dell’inglese, vista la distanza di 5 milioni di euro tra domanda (20) e offerta (15). Potenziale avversario della Roma in semifinale, lo United potrebbe trattare su diverse basi dopo l’Europa League, ma spera anche nella creazione di un’asta visti gli interessamenti di Arsenal, Inter e Juventus. A meno di colpi di scena, dunque, niente Siviglia per Smalling.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cessione Roma, Pallotta lascia: c’è un nuovo indizio

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!