Europa League, Siviglia – Roma, Pellegrini ci sarà

Europa League, Pellegrini sarà convocato per la sfida di giovedì a Duisburg tra la Roma e il Siviglia

Buone novità in casa Roma. Dopo la frattura al setto nasale rimediata nella gara contro la Fiorentina, e il conseguente intervento chirurgico, Lorenzo Pellegrini potrà essere disponibile per il match di Europa League contro il Siviglia.

Secondo Sky Sport, il centrocampista giallorosso rientrerà tranquillamente nell’elenco dei convocati e già da domani inizierà a lavorare in gruppo con i propri compagni di squadra indossando una maschera protettiva.

Una notizia davvero importante per il tecnico Fonseca che contro gli andalusi dovrà fare a meno di Veretout squalificato. Non è a questo punto da escludere che il mister decida di arretrare la posizione di Pellegrini in campo schierando al fianco di Diawara proprio in sostituzione del francese.

Europa League, Il Siviglia convoca Gudelj

Nel frattempo il Siviglia ha diramato la sua lista Uefa per l’Europa League. Nei giocatori convocati per la competizione figura anche il centrocampista olandese di origine serba Nemanja Gudelj, nonostante la sua recente positività al coronavirus.

Verosimilmente il calciatore non fara parte della sfida contro la Roma, ma potrebbe essere utilizzato nell’eventualità di un passaggio ai turni successivi.

La lista degli altri giocatori convocati dal tecnico Lopetegui, è la seguente: Vaclik, Bono, Javi Diaz, Jesus Navas, Reguilon, Escudero, Diego Carlos, Kounde’, Sergi Gomez, Fernando, Gudelj, Jordan, Banega, Franco Vazquez, Oliver Torres, Ocampos, Suso, Munir, En-Nesyri, De Jong, Pablo Perez e Juanlu.

La squadra dell’ex direttore sportivo della Roma Monchi, continuerà ad allenarsi a casa propria per poi trasferirsi in terra tedesca nella giornata di martedì.

C. C.

