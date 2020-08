Calciomercato Roma, c’è il futuro di Calafiori da decidere

Uno dei pezzi pregiati del calciomercato Roma sarà anche il giovane Calafiori, che sabato sera ha debuttato da titolare contro la Juventus.

Nonostante sia solo un classe 2002, è uno dei ragazzi più in vista del momento. Su di lui sono posati da tempo tanti occhi e la Roma adesso dovrà decidere il suo futuro, se puntare sull’esterno sinistro o se invece monetizzare la sua cessione.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, è derby per un attaccante spagnolo

Calciomercato Roma, le opzioni per Calafiori

Il destino del giovane calciatore giallorosso in realtà ancora non è stato scritto. Anche perché – come conferma anche il Corriere dello Sport – è uno degli elementi della Primavera che ha più richieste. E il perché lo si è visto contro la Juventus. Recuperato dopo un gravissimo infortunio al ginocchio due anni fa, quest’anno più volte si è affacciato nella prima squadra.

La Roma dunque adesso dovrà decidere il suo futuro. Ha già messo degli importanti limiti riguardo i contratti dei giovani e per adesso c’è distanza riguardo il rinnovo del contratto. Calafiori è assistito dal procuratore Mino Raiola. La Fiorentina si è fatta avanti, mettendo sul piatto 5 milioni di euro, ma si aspettano le avance eventuali di Juventus e Paris Saint Germain.

Tuttavia – sottolinea il quotidiano – non è nemmeno da escludere che Calafiori alla fine decida di rimanere in giallorosso. E in questo caso la società, d’accordo anche con Fonseca che è convinto della qualità del ragazzo, punterebbe a mandarlo in prestito per una stagione per dargli l’opportunità di giocare con continuità.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, concorrenza in serie A per Vertonghen

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!